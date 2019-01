GIRLS SUMMARIES



MINNEAPOLIS 44, ELL-SALINE 9

MINNEAPOLIS (5-6)

Giles 1 2-4 5, Rietbrock 0 0-2 0, Nelson 6 3-8 16, Shupe 3 0-0 6, Smith 0 0-0 0, Vignery 3 0-1 9, Forte 2 0-2 4, Lang 0 0-0 0, Cleveland 0 0-0 0, Fuller 2 0-1 4, Donovan 0 0-0 0. Totals 17 5-18 44.

ELL-SALINE (0-10)

Lange 2 0-0 4, Schrock 0 0-0 0, Ditto 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 , Kramer 0 0-2 0, Hynes 0 0-2 0, Rowley 1 1-2 3, Short 0 0-0 0, Backhus 0 0-0 0, Hardesty 0 0-0 0, Vogt 1 0-0 2. Totals 4 1-6 9.

Minneapolis 14 15 10 5 — 44

Ell-Saline 0 2 6 1 — 9

3-point goals—M 5 (Giles 1, Nelson 1, Vignery 3), ES 0. Total fouls—M 10, ES 14. Fouled out—None.



CLAY CENTER 39, HOLCOMB 26

Holcomb 2 5 5 14 — 26

Clay Center 19 7 6 7 — 39

Holcomb—Blackburg 3, Mader 1, Jones 4, Rapp 4, M.Ruda 3, Holliday 5, N.Ruda 6.

Clay Center—Franson 3, Liby 2, Mullin 8, Edwards 16, E.Hammel 10.



NORTON 47, PHILLIPSURG 34

Phillipsburg 7 5 7 15 — 34

Norton 11 5 14 17 — 47

Phillipburg—Solida 8, Beach 13, Jacobs 2, Wood 3, Wells 6, Schneider 2.

Norton—T.Hauser 12, Kuhn 12, Jones 2, Hartwell 8, Bailey 2, David 2, H.Hauser 6, Engelbert 3.



HUGOTON 69, BELOIT 68 (ot)

Hugoton 13 11 16 21 8 — 69

Beloit 13 9 15 24 7 — 68

Hugoton—Hamlin 10, McClure 6, Beard 25, Johnson 17, Guzman 8, McClure 3.

Beloit—Wagner 4, Schroeder 13, Meier 7, Larson 24, Barrett 14, Cooper 6.



SMOKY VALLEY 55, LYONS 48

Smoky Valley 16 17 9 13 — 55

Lyons 9 12 11 16 — 48

Smoky Valley—Brumbaugh 13, Gerlach 2, Ki.Haxton 12, Ke.Haxton 11, Ryan 2, Apel 6, Sjogren 3, Clark 3, Ryals 3.

Lyons—Arriola 2, Fierro 4, Belote 11, Stover 23, Konda 3, Jaime 5.

TREGO 57, ELLIS 39

Ellis 11 8 14 6 — 39

Trego 17 14 9 17 — 57

Ellis—Waldschmift 8, North 5, Eck 15, Werth 5, Mattheyer 6.

Trego—Carr 6, Kinderknecht 7, Shubert 20, Watt 6, Day 6, Pfannenstiel 3, Frost 9.



WILSON 41, ROCK HILLS 21

Rock Hills 5 4 12 0 — 21

Wilson 8 9 11 12 — 41

Rock Hills—Meyers 3, Lemke 12, Dunston 4, Reinert 2.

Wilson—Hoeffner 4, Hill 4, M.Hanzlick 11, K.Hanzlieck 22.



THUNDER RIDGE 60, LINCOLN 18

Lincoln 2 2 7 7 — 18

Thunder Ridge 21 15 12 12 — 60

Lincoln—O’Bannon 2, Breneman 2, Squires 3, Walter 4, Hayworth 7.

Thunder Ridge—Kirchhoff 14, Pettijohn 7, Boden 17, Hardacre 14, Hrabe 1, Davis 5, Westbrook 2.



TESCOTT 41, PIKE VALLEY 34

Tescott 11 6 10 14 — 41

Pike Valley 4 9 15 6 — 34

Tescott—K.Perry 7, Peterson 7, J.Perry 2, Lee 2, Wheeler 9, Ehlers 8, Farney 6.

Pike Valley—Reeves 7, Rickard 4, Jensen 18, Bray 5.



HESSTON 38, REPUBLIC COUNTY 26

Republic County 6 11 3 6 — 26

Hesston 8 13 10 7 — 38

Republic County—Lewellyn 4, I.Wheeler 2, Hansen 5, Morris 3, Wilber 5, E.Jensik 5, Cole 2.

Hesston—Yoder 2, Kaiser 25, Vogt 2, Ferralez 1, Schilling 6, Deegan 2.

WICHITA HOMESCHOOL WARRIORS 52

BENNINGTON 39

Bennington 10 12 5 12 — 39

Wichita HS 17 10 8 17 — 52

Bennington—Stanley 10, Piepho 1, Travis 2, Downing 9, Kind 10, Murphy 2, Robinson 5.

Wichita Homeschool Warriors—Nordberg 22, Hall 7, Mellinger 14, Kelley 5, Schwemmer 4.



RUSSELL 55, VICTORIA 46

Russell 14 11 20 10 — 55

Victoria 8 18 10 18 — 46

Russell—T.Dortland 15, Schulte 15, Peeler 7, Wagner 4, Nichols 5, Myers 1, Braster 8.

Victoria—Ka.Windholz 5, Dome 5, Sterling 4, Sander 10, Huster 11, Weber 4, Dinkel 7.



WASHINGTON COUNTY 55, ONAGA 19

Onaga 6 8 5 0 — 19

Washington Co. 16 14 19 6 — 55

Onaga—Bescher 2, Fischer 3, Schwartz 4, Meyer 2, Figge 8.

Washington Co.—Boykin 11, N. Kern 2, M. Metz 12, A. Kern 13, Otott 5, Cardenas 8, B. Metz 4.



CLIFTON-CLYDE 54

BLUE VALLEY RANDOLPH 41

Blue Valley 9 13 6 13 — 41

Clifton-Clyde 10 11 11 22 — 54

Blue Valley—Zoeller 18, Al. Cassel 11, Gough 2, Young 2, Budenbender 6, Ab. Cassel 2.

Clifton-Clyde—Hubert 20, Bowser 18, Douglas 3, P. Girard 2, A. Girard 4, Callihan 3, Knox 4.



BOYS SUMMARIES



LYONS 54, SE SALINE 45

SOUTHEAST OF SALINE (2-8)

Gebhardt 3-7 1-2 7, Banks 2-5 0-0 5, Harris 4-4 0-0 8, McKnight 0-3 0-2 0, Montgomery 6-9 1-3 15, Eklund 2-10 2-6 8, Whittecar 1-4 0-0 2, Ingmire 0-1 0-0 0. Totals 18-43 4-13 45.

LYONS (4-7)

Gomez 5-6 3-4 14, McClure 1-6 0-0 2, Fundernberger 4-8 8-8 16, Fernandez 1-8 2-2 4, Pena 2-7 5-7 10, Harley 2-2 0-0 5, Reyes 1-1 0-1 3. Totals 16-38 18-22 54.

SE Saline 9 9 12 15 — 45

Lyons 12 10 13 19 — 54

3-point goals—SES 5-15 (Banks 1, Montgomery 2, Eklund 2), L 4-12 (Gomez 1, Pena 1, Harley 1, Reyes 1). Rebounds—SES 28 (Montgomery 5), L 27 (Fundernberger 8). Total fouls—SES 22, L 11. Fouled out—Montgomery.

MOUNDRIDGE 81

ST. JOHN’S MILITARY 29

ST. JOHN’S MILITARY (3-5)

Frazier 0 0-0 0, Girrens 2 0-0 6, Flores 1 0-0 3, Clarke 0 0-0 0, A.Leftwich 2 4-7 9, Wagner 0 0-0 0, Remis 0 1-2 1, H.Leftwich 4 0-2 8, Golden 1 0-0 2, Diel 0 0-0 0. Totals 10 5-11 29.

MOUNDRIDGE (8-3)

Vivanco 4 0-0 8, Wedel 1 0-0 3, Santoya 0 2-4 2, Kohl 0 0-0 0, Unruh 5 0-0 11, Vogts 8 5-6 22, Schlosser 2 0-0 4, Kaufman 6 2-2 14, Helms 7 3-3 17, Creed 0 0-0 0. Totals 33 12-15 81.

St. John’s 7 8 9 5 — 29

Moundridge 23 27 16 15 — 81

3-point goals—SJM 4 (Girrens 2, Flores 1, A.Leftwich 1), M 3 (Wedel 1, Unruh 1, Vogts 1). Total fouls—SJM 9, M 13. Fouled out—None.



WICHITA CLASSICAL 66, ELL-SALINE 34

ELL-SALINE (2-8)

Steinbrock 0 0-0 0, Morrical 3 1-3 10, Kramer 2 0-0 4, Cane 0 0-0 0, Bradley 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Trey. Peterson 4 0-0 9, Jennings 0 0-0 0. Totals 13 4-8 34.



WICHITA CLASSICAL (5-5)

Buckingham 9 2-2 21, Coffelter 3 0-0 8, Vitosh 1 1-2 3, Kenas 1 0-0 2, L. Buckingham 0 4-4 4, Darrah 0 1-2 1, Henneberg 1 2-2 4, Branam 0 0-0 0, Alderson 0 0-0 0, Sinclair 2 2-2 8, Young 6 3-4 15. Totals 23 15-18 66.

Ell-Saline 4 10 11 9 — 34

Wichita Classical 16 14 28 8 — 66

3-point goals—ES 4 (Morrical 3, Trey. Peterson 1), WC 5 (C. Buckingham 1, Coffelter 2, Sinclair 2). Fouled out—Kramer, Giersch, Hammonds. Total fouls—ES 22, WC 13.



OSBORNE 75, THUNDER RIDGE 45

Thunder Ridge 9 12 16 8 — 45

Osborne 22 20 18 18 — 75

Thunder Ridge—Struckhoff 4, Baumann 4, Stauffwe 4, B.Grauerholz 6, Geering 5, Reneberg 6, Seemann 3, Davis 10, Hrabe 2, Shaw 1.

Osborne—Wolters 22, Weber 5, Stull 6, Darr.Holloway 6, Darn.Holloway 7, Miller 12, Wherry 4, Goheen 8, Lorentz 2, Garman 3.



PIKE VALLEY 58, TESCOTT 20

Tescott 4 5 7 4 — 20

Pike Valley 13 9 24 12 — 58

Tescott—Perry 4, Challans 3, B.Peterson 3, 3,

Pike Valley—J.Garman 6, Russell 4, D.Garman 4, Reeves 14, Sjolander 17, Van Meter 3, Flavin 4, Benne 6.



LEOTI 55, CHEYLIN 45

Leoti 15 14 11 15 — 55

Cheylin 9 15 4 17 — 45

Leoti—Rietzke 11, Michel 8, Whalen 9, Altman 13, Hernandez 8, Jimenez 6.

Cheylin—Shields 14, Sabatka 4, McCarty 9, Gonzalez 4, Serrano 14.



SEDGWICK 48, BENNINGTON 45

Bennington 16 11 7 11 — 45

Sedgwick 11 15 8 14 — 48

Bennington—Allen 5, Ohlson 7, Stanley 2, Oldham 7, Shipley 10.

Sedgwick—Crumine 6, Lacey 8, K.Schroeder 18, H.Schroeder 4, Bright 12.



WICHITA WARRIORS 65, CANTON-GALVA 40

Wichita HS 5 19 20 21 — 65

Canton-Galva 10 16 8 6 — 40

Wichita Warriors—Greenman 5, Tibbets 2, M.Masterson 6, Emmot 10, Mellinger 8, Lallement 2, Gardner 2, L.Masterson 2, Bing 15, Townsend 13.

Canton-Galva—Everett 8, Collins 3, Colgin 5, Huff 2, Minson 4, Koehn 4, Struber 8, Pearson 6.

HILLSBORO 66, REMINGTON 27

Remington 13 4 4 6 — 27

Hillsboro 19 20 17 10 — 66

Remington—J.Martin 4, Sommers 2, T.Martin 7, Thiessen 1, Fasnacht 4, Winter 3, McQuiston 4, Hinz 2.

Hillsboro—Boldt 4, Rempel 9, M.Potucek 7, Unruh 2, Gardner 11, Potucek 2, Ratzlaff 14, Shaw 17.



RILEY COUNTY 46, CLAY CENTER 34

Clay Center 3 7 11 13 — 34

Riley County 15 13 8 10 — 46

Clay Center—Swihart 4, Glavan 8, Schurle 13, Frederick 5, Lee 2, Williams 2.

RIley County—Jackson 6, Kulp 2, C.Holle 7, Harmison 15, Earart 4, Uphoff 8, A.Holle 4.



HESSTON 54, REPUBLIC COUNTY 34

Republic County 11 4 12 7 — 34

Hesston 10 19 14 11 — 54

Republic County—Callaway 11, Fischer 2, Dahl 2, Parde 2, Nutsch 13, Lapo 2, Hartner 2.

Hesston—McDonald 5, Eilert 3, Richardson 8, Arnold 4, Humphreys 6, N.Arnold 8, Achmidt 9, Bollinger 11.



CLIFTON-CLYDE 50, FRANKFORT 33

Clifton-Clyde 16 17 9 8 — 50

Frankfort 7 9 9 8 — 33

Clifton-Clyde—Lawson 3, D.Koch 7, Weiche 14, Rudolph 12, C.Seifert 7, Coffman 5, Lange 2.

Frankfort—Gerstner 3, Cornelison 3, Anderson 11, Schreiner 2, Olson 3, Dalinghaus 8, Gros 3.



VICTORIA 46, OTIS-BISON 42

Victoria 13 12 19 2 — 46

Otis-Bison 10 10 11 11 — 42

Victoria—Oberle 17, Schmidt 6, Englert 7, Braun 2, Knoles 2, Windholz 6, Huser 6.

Otis-Bison—Kohls 10, Higgason 4, Hoppingarner 3, Gilpin 3, Regan 4, Foust 16.



RUSSELL 59, LaCROSSE 49

LaCrosse 13 8 9 19 — 49

Russell 20 17 12 10 — 59

LaCrosse—Morgan 15, Pierce 6, Herrman 6, Deperschmidt 12, Day 10.

Russell—Tammen 4, Whipple 11, Price 7, Sohm 6, Law 9, Walston 20.



CENTRALIA 68,

WASHINGTON COUNTY 65 (OT)

Centralia 8 17 13 18 12 — 68

Washington Co. 20 10 13 13 9 — 65

Centralia—Quigley 10, Arnold 14, K.Haverkamp 18, Haufler 2, I.Haverkamp 4, Steinlage 18, VanDorn 2.

Washington County—Harlan 3, Gauby 6, Buhrman 10, Simmons 4, Bentz 23, Nelson 9, Hoover 10.



TROY 58, LINN 50

Troy 10 13 18 17 — 58

Linn 9 9 14 18 — 50

Troy—K.Jasper 8, Davies 7, R.Jasper 17, Anderson 3, Smith 21, Mott 2.

Linn—Bargman 9, Ohlde 13, Schaefer 7, York 10, Beier 10, Trumble 1.