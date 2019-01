Inman Junior/Senior High School has announced the honor rolls for the first semester of the 2018-2019 school year.

High honors 4.0

12th grade Nathan Bashore, Tabitha Dawes, Taylor Dieball, Bailey Eck, Koy Light, Hannah Lucas, Gabriella Macy, Mayce Mikulecky, Reagen Snow, Mason Thiessen, 11th grade Kolby Blank, Rachel Harman, Travis Idler, Jacob Koop, Nicholas Martisko, Lauren Maurer, Aisjha Miles, Hope Schriner, Ashtyn Schroeder, 10th grade Peter Buller, Mason Carter, Derika Helms, Jaylah Hurley, Elizabeth Leck, Raegan Neufeld, Dayton Real, Landen Snyder, Brenton Thiessen, Jarrod Werth 9th grade Reagan Brake, Jace Doerksen, Kyler Konrade, Hannah Martisko, Fiona McLain, Lexi Milne, Rebecca Wood 8th grade Elijah Brunk, Harrison Brunk, Josiah Buller, Kylie Flaming, Sadie Law, Elijah Leck, Maci Neufeld, Kadence Welch, 7th grade Aaron Bartel, Madilyn Heflin, Brylee Mannebach, Zachary Martisko, Chloe Schmidt, Sara Vogts, Talon Welch, Kambrey Woods

Honors 3.6-3.99

12th grade Morgan Baxter, Michael Bledsoe, Alyvia Bowen, Macy DeWitt, Jackson Doerksen, Jordan Friesen, Aurora Gilzinger, Kamryn Herren, Damion Raney, Makayla Schroeder, Kennedy Shober, Sean Smallcanyon, 11th grade Emma Froese, Camri Markley, Jaxson Mead, Justin Schroeder, Kayla Shober, Camden Stubbs, Lily Tatro, Malley Wood, 10th grade Kylee Bonneville, Parker Eck, Halee Konrade, Carson Munoz, Nathan Shober, Brock Sivils, Claire Thiessen, 9th grade Abbie Bartel, Mabel Black, (Hoskinson), Kendyn Blank, Hosanna Kroeker, Joshua Schroeder 8th grade Zaden Johnson, Sydney Maurer, Lakin McEuen, Daityn Raney, 7th grade Madelyn Brunk, Jacob Eck, David Knechtel, Jody Mead, Kenna Real, Nathan Reinecker, Kellen Schrag

Honorable Mention 3.0-3.59

12th grade Parker Base, Wyatt Bengston, Kylie Brown, Olivia Clark, Jaxon Eddy, Payton Froese, Jacob Harris, Alma Landeros, Wyatt Meier, Gage Real, Grace Regehr, Aurora Scilipoti, 11th grade Emma Burkholder, Tia Cole, Zada Harris, Payton Larson, Bradon Patterson, Mikayla Peteete, 10th grade Kaylee Bonneville, Carter Robert Brown, Thomas Evans, Derick Johnson, Samantha Kangas, Kiley Kelley, Jayden Leonhardt, Makinna Meier, Logan Milne, Dantlie Raney, Abigail Webb, 9th grade Maxwell Alexander, Crystine Baxter, Moriah Harris, Dawson Mannebach, Emily Markley, Luke Nichols, Cassidy Parsons, Willow Quillin, Brin Schroeder, Savanah Smith, Grant Thimmesch, Abby Winkleman 8th grade Emma Brown, Matthew Eddy, Garrett Froese, Joannah Hurley, Alyssa Johnson, Michael McConnaughy, Brant Mikulecky, Dominic Nuese-Rasmussen, Coleson Reinecker, Kaida Schrag, Samuel Shober, Kaitlyn Stultz, Grant Wiens, 7th grade Rebecca Black, Taelyn Friesen, T.J. Froese, Alexis Hase, Dawson McConnell, Karlie Moss, Savannah Smith, Violet Stevens