GIRLS SUMMARIES



HAYS 73, SALCINA CENTRAL 65

SALINA CENTRAL (7-5)

Cobb 5-16 3-5 16, Griffin 2-8 0-0 4, Kierscht 7-15 0-0 18, Williams 4-5 4-4 14, Sanderson 4-9 0-2 8, Nash 0-3 2-2 2, Opat 1-2 0-0 3. Totals 23-58 9-13 65.

HAYS (8-3)

Dale 4-13 7-8 15, Nunnery 2-7 3-3 8, Leiker 0-2 1-3 1, Schneider 10-18 4-5 26, Hutchison 2-4 0-0 6, I. Robben 3-5 1-2 7, Denning 2-10 5-5 10, Schaffer 0-0 0-0 0. Totals 23-59 21-26 73.

Salina Central 21 18 6 20 — 65

Hays 16 10 22 25 — 73

3-point goals—SC 10-26 (Cobb 3-12, Kierscht 4-11, Williams 2-2, Opat 1-1), H 6-19 (Dale 0-2, Nunnery 1-2, Schneider 2-4, Hutchison 2-3, I. Robben 0-1, Denning 1-7). Fouled out—Griffin. Rebounds—SC 34 (Williams 8), H 47 (Leiker 9). Turnovers—SC 15, H 13. Total fouls—SC 20, H 10.



HUTCHINSON TRINITY 51, SACRED HEART 30

SACRED HEART (8-5)

Cochran 3-17 3-6 9, Everett 3-6 0-0 6, Goetz 1-11 0-0 3, Gotti 2-8 0-0 5, Palen 2-9 0-0 5, Gack 0-1 0-0 0, Woodall 1-6 0-0 2. Totals 12-58 3-6 30.

HUTCHINSON TRINITY (6-6)

Garcia 0-4 0-0 0, Shank 6-14 1-4 15, J.Galliher 1-5 1-1 3, Hughes 3-8 3-4 10, Friday 5-7 0-0 10, Hammersmith 0-1 0-0 0, Schrock 2-2 0-2 4, Clifton 2-4 1-2 7, Fink 0-0 2-2 2, Ortiz 0-0 0-0 0, Khokhar 0-0 0-0 0, Morales 0-0 0-0 0. Totals 19-45 8-15 51.

Sacred Heart 7 8 8 7 _ 30

Hutch Trinity 15 15 7 14 _ 51

3-point goals_SH 3-18 (Goetz 1, Gotti 1, Palen 1), HT 5-18 (Shank 2, Hughes 1, Clifton 2). Rebounds_SH 38 (Cochran 11), HT 39 (Friday 8). Turnovers_SH 26, HT 26. Total fouls_SH 18, HT 13. Fouled out_Cochran.



SE SALINE 41, ELLSWORTH 25

ELLSWORTH (3-10, 2-4)

Haase 1-3 0- 2, Pruitt 0-2 0-0 0, Hellebust 1-4 0-0 2, Strode 0-1 0-0 0, Klein 0-0 0-0 0, Tenbrink 4-15 0-3 8, S.Wilson 0-7 0-1 0, Leiker 0-0 0-0 0, Talbott 4-13 0-0 9, H.Wilson 1-2 1-2 4. Totals 11-47 1-6 25.

SOUTHEAST OF SALINE (8-4, 3-3)

Tillberg 4-9 0-0 10, Kaniper 1-4 0-0 2, Orr 1-3 1-2 3, Yianakopulos 0-1 0-0 0, Meares 0-0 0-0 0, Fear 0-3 1-2 1, Schlesener 4-10 2-2 11, Pohl 0-0 0-0 0, Blake 0-3 0-0 0, Chitty 7-12 0-0 14. Totals 17-45 4-6 41.

Ellsworth 7 6 7 5 — 25

SE Saline 15 15 6 5 — 41

3-point goals—E 2 (Talbott 1, H.Wilson 1), SES 3 (Tillberg 2, Schlesener 1). Rebounds—E 27 (S.Wilson 12), SES 39 (Schlesener 12). Turnovers—E 19, SES 20. Total fouls—E 5, SES 11. Fouled out—None.



NORTON 44, GOODLAND 23

Norton 12 11 12 6 — 44

Goodland 6 5 8 4 — 23

Norton—T.Hauser 9, Kuhn 17, Hartwell 3, Brooks 2, Bailey 2, H.Hauser 8, Engelbert 3.

Goodland—Duell 3, Hahn 2, Weeter 12, Kent 2, Dennan 2, Sieck 2.



STERLING 58, HILLSBORO 28

Sterling 20 13 21 4 —58

Hillsboro 9 6 4 9 — 28

Sterling—Rowland 9, Morris 2, Wilson 4, Linden 3, Horsch 4, Briar 8, Schmidt 6, Comley 12, Beagley 10.

Hillsboro—Werth 12, Funk 1, Kleiner 9, Saunders 4, Berens 2.



SEDGWICK 45, CANTON-GALVA 36

Canton-Galva 7 12 5 12 — 36

Sedgwick 15 8 8 14 — 45

Canton-Galva—Bell 16, Brewer 2, Moddelmog 13, Unruh 5.

Sedgwick—Rogers 2, Zerger 16, Werner 1, Ginn 1, Lacey 10, Thompson 15.



MCPHERSON 46, ULYSSES 43

Ulysses 7 13 20 3 — 43

McPherson 15 4 19 8 — 46

Ulysses—Castilleja 11, Haney 18, Oglevie 2, Ballesteros 5, Garcia 3, Edwards 4.

McPherson—Ruddle 4, Hageman 2, Schiefereke 7, Hett 3, Leaf 7, Beam 3, Pyle 13, Sweat 5, Cooks 2.



RURAL VISTA 53, WAKEFIELD 24

Rural Vista 23 11 13 6 — 53

Wakefield 4 6 9 5 — 24

Rural Vista—Beck 2, Campazano 19, M.Brockmeier 2, Riedy 10, Sly 2, Sanford 8, H.Brockmeier 8, Jacobson 2.

Wakefield—T.Copenhaver 11, Boman 1, Flickinger 6, Pollman 6.



CHASE 50, PIKE VALLEY 39

Chase 11 10 13 16 — 50

Pike Valley 13 5 10 11 — 39

Chase—Schneider 21, Savage 2, Lattimer 6, Winkleman 13, Weatherman 8.

Pike Valley—Reeves 22, Rickard 7, Jacobson 4, Bray 6.



LINN 51, ONAGA 27

Linn 11 14 17 9 — 51

Onaga 4 10 5 8 — 27

Linn—Moore 27, Bott 12, Beikman 7, Oehmke 4, Dittmer 1.

Onaga—Schwartz 9, Owens 8, Fischer 6, Wagner 2, Buescher 2.



CLAY CENTER 64, SMOKY VALLEY 18

Smoky Valley 2 5 7 4 — 18

Clay Center 12 14 22 14 —64

Smoky Valley—Broxterman 3, Bryant 4, Clark 2, Ki.Haxton 4, Brumbaugh 5.

Clay Center—E.Hammel 11, Edwards 16, M.Hammel 2, Mullin 11, Craig 8, Lane 2, Crimmins 2, Liby 11, Franson 1.



GOLDEN PLAINS 59, TRPLAINS-BREWSTER 16

Trip-Brew 2 2 3 9 — 16

Golden Plains 22 16 13 8 —59

Triplains-Brewster—Cozza 7, Clymer 2, Fillhaeltes 5, Lamb 6.

Golden Plains—Kay.Miller 13, Kass.Miller 7, B.Stoll 10, Ritter 4, Lugo 9, A.Stoll 6, Fleckenstein 2, Hillis 4, Wark 4.



WESKAN 50, CHEYLIN 42

Cheylin 6 15 14 7 — 42

Weskan 15 13 10 12 — 50

Cheylin—Bermudez 2, Ja.Frisbie 4, Sabatka 13, Wright 2, Perez 5, Je.Frisbie 16.

Weskan—J.Purvis 6, B.Allen 3, Bl.Aldridge 2, J.Allen 12, See 10, Br.Aldridge 17.



PHILLIPSBURG 44, OAKLEY 41

Oakley 9 9 12 11 — 41

Phillipsburg 15 6 14 9 — 44

Oakley—Lowrie 13, Johnson 5, Shellito 10, Allison 3, Booker 2, Kuhlman 8.

Phillipsburg—Beach 8, Jacobs 7, Hoover 2, Wells 15, Schneider 7, Babcock 5.



THUNDER RIDGE 64

SOUTHERN CLOUD 29

Southern Cloud 2 9 14 4 — 29

Thunder Ridge 22 15 16 11 — 64

Southern Cloud—Morris 8, Stein 2, L.Cool 6, McMillan 4, Scott 2, Liby 7.

Thunder Ridge—Bice 4, Stauffer 2, B.Kirchhoff 11, Pettijohn 15, S.Kirchhoff 3, J.Boden 18, Hardacre 4, Dvis 4, Westbrook 3.



SMITH CENTER 59, STOCKTON 35

Stockton 11 5 6 13 — 35

Smith Center 10 19 25 5 — 59

Stockton—Griffin 10, Six 6, Bellerive 6, Hamilton 11, Plumer 2.

Smith Center—Frieling 14, Hutchinson 8, Timmons 11, Maydew 12, Pfortmiller 2, Shellito 4, Rentschler 8.



TREGO 57, HILL CITY 25

Hill City 8 4 6 7 — 25

Trego 11 18 22 6 — 57

Hill City—Underhill 2, Hope 3, Lindenman 3, Keith 1, Born 14.

Trego—Carr 6, Shubert 13, Brungardt 2, Wall 6, Day 5, Pfannenstiel 5, Frost 14, N.Kinderknecht 4, Post 2.



CENTRE 43, PEABODY 18

Peabody 8 1 4 5 — 18

Centre 13 12 15 3 — 43

Peabody—Hodges 2, Winter 9, Stucky 5, Marcenaro 2.

Centre—Deines 2, A.Espinoza 8, Hird 2, S.Espinoza 4, Hett 25, Casey 2.



LAKESIDE 42, OSBORNE 38

Osborne 9 8 16 5 — 38

Lakeside 11 5 20 6 — 42

Osborne—Brown 8, C.Wolters 2, Girard 4, T.Conway 7, A.Conway 9, Stull 8.

Lakeside—Baetz 7, Bergmann 17, LaRocque 6, Gray 7, Berkley 3, Hennes 2.





BOYS SUMMARIES



SALINA CENTRAL 52, HAYS 39

SALINA CENTRAL (10-2)

Richardson 2-4 0-0 5, D. Grammer 4-9 0-0 11, Williams 5-12 0-1 15, M. Grammer 2-13 4-6 8, Kickhaefer 3-5 0-0 7, DeMars 1-5 0-0 3, Driver 1-4 1-2 3, Glen 0-0 0-0 0. Totals 18-52 5-9 52.

HAYS (6-5)

Nunnery 1-4 0-0 2, McCrae 3-10 4-6 11, Meyers 4-6 0-0 12, Swayne 1-1 1-2 3, Schwarz 1-1 0-0 2, Kieffer 0-0 0-0 0, Johnson 0-1 0-0 0, Ruder 0-0 2-2 2, Krannawitter 0-2 0-0 0, Adams 3-4 1-2 7, Creamer 0-0 0-0 0. Totals 13-29 8-12 39.

Salina Central 19 13 10 10 — 52

Hays 8 10 14 7 — 39

3-point goals—SC 11-33 (Richardson 1-3, D. Grammer 3-7, Williams 5-10, M. Grammer 0-7, Kickhaefer 1-1, DeMars 1-5), H 5-16 (Nunnery 0-2, McCrae 1-6, Meyers 4-6, Krannawitter 0-2). Fouled out—McCrae. Rebounds—SC 34 (Kickhaefer 10), H 20 (McCrae 5). Turnovers—SC 13, H 19. Total fouls—SC 12, H 13.

HUTCHINSON TRINITY 75,

SACRED HEART 71 (2OT)

SACRED HEART (9-4)

Skidmore 6-19 4-6 17, Leners 2-5 3-4 7, Buckner 0-1 2-4 2, Herrenbruck 8-16 1-2 24, Mendez 3-5 0-0 6, Prendergast 6-9 0-0 13, Jackson Gormley 0-1 0-0 0, Gilliland 0-1 0-0 0, Jacob Gormley 1-1 0-0 2. Totals 26-58 10-16 71.

HUTCHINSON TRINITY (9-3)

K.Hammeke 3-10 9-10 16, L.Hammeke 6-17 6-8 21, Hammersmith 0-4 2-2 2, Neal 6-8 4-14 16, Bridgewater 4-8 0-0 8, Remar 1-2 4-4 6, Manga 2-5 0-0 6, Schroeder 0-3 0-0 0. Totals 22-57 25-38 75.

Sacred Heart 14 16 17 12 7 5 _ 71

Hutch Trinity 17 15 10 17 7 9 _ 75

3-point goals_SH 9-19 (Herrenbruck 7, Skidmore 1, Prendergast 1), HT 6-23 (L.Hammeke 3, K.Hammeke 1, Manga 2). Rebounds_SH 31 (Skidmore, Herrenbruck 7), HT 44 (Bridgewater 11). Turnovers_SH 19, HT 19. Total fouls_SH 26, HT 16. Fouled out_Buckner, Prendergast, Jackson Gormley. Technical fouls_Sacred Heart bench.



Salina South 66, Derby 52

DERBY (2-10, 0-5)

Bonner 0-2 0-0 0, L.Clemons 2-5 3-8 7, Washington 3-12 2-4 8, Hood 4-10 2-4 11, Thomas 0-2 0-0 0, Barger 1-4 0-0 3, Meyer 1-4 0-0 3, Meyer 0-2 0-0 0, Wash 3-6 0-0 7, J.Clemons 1-5 0-2 2, Thatcher 1-1 0-0 2, Chadwick 1-1 0-0 3, Olvera 0-1 1-2 1, Araujo-McKendrick 1-1 0-0 3, Ray 2-2 0-0 6. Totals 19-54 8-22 52.

SALINA SOUTH (5-7, 2-4)

Schreiber 5-7 4-5 14, Jordan 3-7 1-1 7, Munsell 0-3 0-0 0, Junghans 3-8 4-4 12, Banks 4-8 4-8 12, Garrett 5-6 0-0 10, Ratcliff 0-1 2-2 2, Hannert 1-1 0-0 3, Varela 2-2 0-0 6, Giroux 0-0 0-0 0, Barber 0-0 0-0 0, Hayes 0-2 0-1 0. Totals 23-45 15-21 66.

Derby 11 6 8 27 — 52

Salina South 16 19 19 12 — 66

3-point goals — D: 6-27 (Hood 1, Barger 1, Chadwick 1, Wash 1, Ray 2) SS: 5-14 (Junghans 2, Hannert 1, Varela 2). Rebounds — D: 33 (Hood 5, Wash 5) SS: 33 (Banks 11). Turnovers — D: 12 SS 12. Fouls - D: 19 SS 18. Fouled out - Munsell, L.Clemons. Technical Foul — South bench.



MINNEAPOLIS 64, ELL-SALINE 37

MINNEAPOLIS (9-5)

Griffin 9 2-3 20, Ausherman 3 0-0 6, Pieschl 0 0-0 0, Moeckel 1 0-0 3, Allison 0 0-0 0, Freel 3 0-0 6, Nelson 0 1-2 1, Watson 5 0-0 10, White 1 0-0 2, McCullick 7 2-4 16, Marlin 0 0-0 0. Totals 29 5-10 64.

ELL-SALINE (3-10)

Morrical 2 3-4 9, Caswell 0 0-0 0, Kramer 2 3-4 7, Came 1 0-0 2, Bradley 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Giersch 0 2-4 2, Hammonds 0 2-2 2, Underwood 0 0-0 0, Jennings 0 0-0 0, Trey.Peterson 3 8-10 15. Totals 8 18-24 37.

Minneapolis 20 12 17 15 — 64

Ell-Saline 11 14 4 8 — 37

3-point goals—M 1 (Moeckel 1), ES 3 (Morrical 2, Trey.Peterson 1). Total fouls—M 18, ES 9. Fouled out—None.



ELLSWORTH 43, SE SALINE 42

ELLSWORTH (3-10, 2-4)

Bolton 1-2 2-2 4, Bray.Schulte 0-2 0-0 0, Gwinner 0-3 2-4 2, Haxton 6-12 0-0 12, Turnipseed 1-2 0-0 2, Bran.Schulte 7-3 3-4 19, Kyler 1-3 0-0 2, Zelenka 1-1 0-0 2, Rogers 0-0 0-0 0. Totals 17-38 7-10 43.

SOUTHEAST OF SALINE (3-9, 2-4)

Eklund 3-8 0-0 8, Whittecar 1-3 0-0 3, Gebhardt 4-7 0-0 8, Banks 7-12 0-0 14, Gleason 1-1 0-0 2, Harris 2-6 0-0 4, McKnight 1-3 0-0 2, Montgomery 0-4 1-2 1. Totals 19-44 1-2 42.

Ellsworth 9 13 9 12 — 43

SE Saline 8 14 10 10 — 42

3-point goals—E 2 (Bran.Schulte 2), SES 3 (Whittecar 1, Eklund 2). Rebounds—E 22 (Bran.Schulte 4), SES 26 (Montgomery 8). Turnovers—E 11, SES 14. Total fouls—E 10, SES 13. Fouled out—None.



PIKE VALLEY 46, CHASE 39

Chase 12 11 7 9 — 39

Pike Valley 8 14 12 12 — 46

Chase—Cavender 4, Miller 6, Hinderlicen 9, J.Joynas 13, T,Joynas 7.

Pike Valley—T.Garman 8, D.Garman 5, Reeves 14, Sjolander 1, Flaven 4, Benne 4.



HILLSBORO 72, STERLING 52

Sterling 6 16 16 14 — 52

Hillsboro 19 9 19 25 — 72

Sterling—Dutton 6, Wilson 20, Surface 3, Berges 5, Myers 9, Weigel 2, Oden 7.

Hillsboro—Hanschu 6, Boldt 2, Rempel 11, M.Potucek 3, Unruh 5, G.Ratzlaff 3, GArdner 9, C.Potucek 4, D.Ratzlaff 18, Shaw 11.



NORTON 39, GOODLAND 34

Norton 11 11 0 17 —39

Goodland 13 5 10 6 —34

Norton—Melvin 12, Haresnape 9, Jones 11, Grawell 4, Schrum 3.

Goodland—Johnson 12, Cure 2, Cole 7, Rodriguez 13.



STOCKTON 56, SMITH CENTER 51

Stockton 10 17 14 15 — 56

Smith Center 12 17 10 12 — 51

Stockton—Means 9, Hamel 9, Rogers 4, Beouger 22, Conyac 7, Rogers 5.

Smith Center—Benoit 8, Sasse 11, Colby 6, Buckmaster 2, Hobelmann 9, Kuglar 11, Maxwell 4.



HILL CITY 36, TREGO 35

Hill City 8 6 6 16 — 36

Trego 15 7 3 10 — 35

Hill City—Journigan 15, Richmeier 2, B.McDowell 9, Blanks 5, A.McDowell 2, Brandyberry 3.

Trego—Ko.Sherbert 8, Russell 2, Minson 14, Ke.Shubert 9, Desormiers 2.



PHILLIPSBURG 58, OAKLEY 37

Oakley 2 4 13 18 — 37

Phillipsburg 22 15 19 2 — 58

Oakley—K.Hemmert 7, Zimmerman 1, Speier 6, Kade Hemmert 7, Scheetz 4, Abell 2, Kuhlman 10.

Phillipsburg—Hunnacut 6, Miller 6, Tr.Sides 14, Ty.Sides 7, Martin 2, Moon 9, Horn 2, Dibble 4, Ford 6, Boeve 2.



SOUTHERN CLOUD 44

THUNDER RIDGE 32

Southern Cloud 4 13 14 13 — 44

Thunder Ridge 4 6 11 11 — 32

Southern Cloud—Gumm 13, Stout 6, Paillet 8, Wyatt 3, Burch 2, Bellows 12.

Thunder Ridge—Struckhoff 9, Bauman 4, Stauffer 2, Grauerholz 4, Gering 6, Reneberg 3, Seemann 4.



WESKAN 56, CHEYLIN 33

Cheylin 9 6 4 14 — 33

Weskan 11 13 11 21 — 56

Cheylin—Shields 9, Sabatka 11, Gonzalez 2, Serrano 8, Dart 3.

Weskan—Box 9, Vincent 4, C.Schemm 2, J.Mackley 20, D.Mackley 6, Langdell 1, M.Purvis 6, Z.Schemm 8.



TRIPLAINS-BREWSTER 64, GOLDEN PLAINS 48

Trip-Brew 9 18 17 20 — 64

Golden Plains 16 2 14 16 — 48

Triplains-Brewster—Roulier 20, Platt 13, Wright 2, Myers 18, Schmidt 4, Welsh 2, House 5.

Golden Plains—J.Ritter 10, N.Ritter 3, Rush 11, Butts 2, Korte 6, Weese 12, Spresser 2, Lathrop 2.



OSBORNE 72, LAKESIDE 38

Osborne 19 22 17 14 — 72

Lakeside 11 11 8 8 — 38

Osborne—S.Wolters 18, G.Wolters 2, Stull 3, Darr.Holloway 4, Darn.Holloway 18, Miner 9, Wherry 11, Goheen 4, Bales 3.

Lakeside—Crawford 12, Cunningham 7, Hake 8, Moore 3, Schoen 5, Duskie 3.



NORTHERN VALLEY 69, LOGAN 33

Logan 4 8 12 9 — 33

Northern Valley 16 12 18 13 — 69

Logan—Tr.Kats 4, TyKats 1, LeRoux 4, Uhland 4, Sparks 6, Daniels 14.

Northern Valley—Sammons 5, VanPatten 2, Sides 14, Bach 7, Stutsman 7, Loya 14, Cole 17, Saenz 3.



SMOKY VALLEY 51, CLAY CENTER 29

Smoky Valley 10 8 13 20 — 51

Clay Center 6 4 7 12 — 29

Smoky Valley—Kennedy 2, Rauchholz 2, Schrag 7, Brumbaugh 16, Bl.Heble 6, Bengtson 3, Schneider 9, Br.Heble 2, Mullen 3.

Clay Center—Swihart 3, Glavan 2, Schurle 12, Frederick 3, Lee 6, W.Williams 2, Pfizenmaier 1.