Friday Friends and Fun

Team: Wins Losses

A D D 27 21

No Lane, No Gain 21 1/2 26 1/2

Del Ray 32 16

C.L. Crew 29 19

Big Booty Hoes 22 26

All in the Family 29 19

Dilly Dilly 26 22

Here For Beer 7 1/2 4 1/2

Women's High Game:

1. Laura Ouellette 232

2. Mayson Groote 192

3. Diana Groote 131

Women's High Series

1. Laura Ouellette 515

2. Mayson Groote 510

3. Diana Groote 351

Men's High Game

1. Brent Ouellette 264

2. Lucas McNichols 225

3. Phil Huff 215

Men's High Series

1.Brent Ouellette 616

2. Lucas McNichols 603

3. Phil Huff 580