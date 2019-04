Newton Inv. I

Tuesday

NHS Pool

scorers and Newton results

x-exhibition

Team scores — McPherson 279, Derby 259, Newton 256, Andover 255, Winfield 127, Hutchinson 113, Salina South 35, El Dorado 25, Valley Center 19, Rose Hill 7, Derby JV 5.

200-yd. medley relay — 1. 2:05.08 Andover A (Dean, Jill; Esworthy, Morgan; Neugent, Natalie; Bayliff, Reagan); 2. 2:07.42 McPherson A (Elliott, Karik; Ryan, Kaylie; Carlson, Macie; Brumbaugh, Ellie); 3. 2:07.43 Hutchinson A (Young, Kennedy; Fee, Caroline; Ramirez, Ava; Justice, Olivia); 4. 2:09.58 Derby A (Simon, Laci; Squires, Emery; DiGregorio, Sophia; Keasey, Jessica); 5. 2:10.06 Winfield A (Camp, Eliza A; Sisk, Sophia R; Martin, Emaleigh J; Dougherty, Megan M); 6. 2:10.53 McPherson B (Whorton, Zoey; Mierkiewicz, Jensen; Trost, Kierstan; Pearcy, Marissa); 7. 2:11.41 Newton A (Penner, Acacia; Anton, Jaden; Anton, Lauren; Crawford, Libby); 8. 2:12.96 Derby B (Gamboa, Alyssa; Pitts, Lauren; Dutcher, Torrie; Antal, Kylann); 9. 2:14.86 Winfield B (Isom, Abby M; Morrissey, Nikolette X; Koman, Ellie L; Satterlee, Haylee L); 10. 2:17.12 Andover B (Esworthy, Taylor; Chaffin, Libby; Inman, Lauren; McClellan, Sami); 11. 2:23.33 El Dorado A (Towner, Brittan; Crank, Gwenyth; Hutchison, Kallie; Yeubanks, Hallie); 13. 2:24.63 Salina South A (Exline, Maeci; Lee, Grace; Hilbert, Grace; Taylor, Brianna); 14. 2:27.16 Newton B (Smith, Jayden; Teeter, Rachel; Olson, Aspen; Rowe, Clara); 23. x3:05.19 Newton D (Aguilar, Selena; Frank, Mira; Cechova, Vilma; Ballinger, MaryAnne).

200-yd. freestyle — 1. 2:09.05 Senn, Annika New.; 2. 2:16.94 Anton, Lauren New.; 3. 2:18.81 Dougherty, Megan M Win.; 4. 2:20.19 Keasey, Jessica Der.; 5. 5. 2:21.11 Chaffin, Libby And.; 6. 2:21.50 Squires, Emery Der.; 7. 2:23.45 Pearcy, Marissa McP.; 8. 2:23.70 Kiefer, Bella And.; 9. 2:26.79 Moeder, Marlee Der.; 10. 2:31.13 Mader, Helayna McP.; 11. 2:35.09 Benson, Neely Hut.; 12. 2:35.30 Satterlee, Haylee L Win.. 2:41.11 Arrowsmith, Cattie New.

200-yd. IM — 1. 2:22.31 Schroeder, Addi New.; 2. 2:28.57 Esworthy, Morgan And.; 3. 2:33.31 Trost, Kierstan McP.; 4. 2:35.21 Anton, Jaden New.; 5. 5. 2:44.04 Stucky, Katie McP.; 6. 2:48.89 O'Donnell, Della VC; 7. 2:51.92 Monge, Heily Der.; 8. 2:52.99 Exline, Maeci SS; 9. 2:55.97 Towner, Brittan EHS; 10. 2:57.14 Dworak, Rachel Der.; 11. 2:57.64 Vontz, Zoe McP.; 12. 2:58.44 Yager, Charis Derby JV.. 3:05.59 Penner, Emily New.

50-yd. freestyle — 1. 26.92 Senn, Annika New.; 2. 27.24 Young, Kennedy Hut.; 3. 27.61 Martin, Emaleigh J Win.; 4. 27.65 Bayliff, Reagan And.; 5. 5. 27.87 McClellan, Sami And.; 6. 28.51 Carlson, Macie McP.; 7. 28.52 Ramirez, Ava Hut.; 8. 28.54 Brumbaugh, Ellie McP.; 9. 28.59 Ryan, Kaylie McP.; 10. 29.17 Sisk, Sophia R Win.; 11. 29.23 Hutchison, Kallie EHS; 12. 29.25 Gamboa, Alyssa Der.. 29.74 Olson, Aspen New.

25. 32.25 Rowe, Clara New. Newton exhibitions: 33.07 Peters, Erin; 33.20 Ballinger, MaryAnne; 33.84 Chappell Deckert, Abby; 34.03 Roberson, Kori; 34.36 Hatch, Katie; 34.89 Oller, Olivia; 35.31 Smith, Jayden; 35.94 Dorzweiler, Kyndal; 36.77 Thurber, Kaeden; 37.48 Harder, Anna; 37.77 Aguilar, Selena; 37.91 Grant, Briar; 38.27 Cechova, Vilma; 39.00 Kelley, Jillian; 39.14 Archibald, Kamryn; 39.61 Allen, Rebekah; 39.71 Toribio, Jasmin; 40.07 Frank, Mira; 41.05 James, Madison; 43.38 Buller, Daisy; 49.17 Vucinic, Zaklina.

Diving — 1. 188.00 DiGregorio, Sophia Der.; 2. 179.75 Haney, Alyssa Der.; 3. 162.10 Penner, Acacia New.; 4. 153.35 Medina, Halle SS; 5. 5. 150.25 Bailey, Courtney Der.; 6. 124.30 Sims, Rachel SS; 7. 113.65 Stahl, Blazee New.

100-yd. butterfly — 1. 1:06.76 Esworthy, Morgan And.; 2. 1:09.13 Salgado, Ashley New.; 3. 1:09.25 Anton, Jaden New.; 4. 1:09.64 Carlson, Macie McP.; 5. 5. 1:13.36 Squires, Emery Der.; 6. 1:13.93 Dutcher, Torrie Der.; 7. 1:22.82 Kaiser, Tori R Hut.; 8. 1:23.12 Monge, Heily Der.; 9. 1:24.07 Priest, Courtney N Win.; 10. 1:24.12 Moore, Ashley McP.; 11. 1:24.34 Achilles, Ashley McP.; 12. 1:24.64 Penner, Emily New.

100-yd. freestyle — 1. 55.68 Neugent, Natalie And.; 2. 56.43 Schroeder, Addi New.; 3. 59.46 Trost, Kierstan McP.; 4. 1:00.93 Bayliff, Reagan And.; 5. 5. 1:01.49 Martin, Emaleigh J Win.; 6. 1:02.64 McClellan, Sami And.; 7. 1:02.81 Simon, Laci Der.; 8. 1:04.22 Yeubanks, Hallie EHS; 9. 1:05.10 Moeder, Marlee Der.; 10. 1:06.79 Williams, Zoe Der.; 11. 1:06.95 Hobart, Brynne Hut.; 12. 1:07.34 Whorton, Zoey McP. 18. 1:10.78 Olson, Aspen New.; 20. 1:12.05 Teeter, Rachel New.; 26. x1:17.36 Peters, Erin New. Newton exhibitions: 1:12.08 Arrowsmith, Cattie; 1:15.69 Chappell Deckert, Abby; 1:17.12 Hatch, Katie; 1:17.87 Ballinger, MaryAnne; 1:19.70 Dorzweiler, Kyndal; 1:20.51 Oller, Olivia; 1:24.82 Thurber, Kaeden; 1:26.57 Harder, Anna; 1:28.85 Archibald, Kamryn; 1:30.39 Frank, Mira ;1:30.85 Kelley, Jillian; 1:31.05 Toribio, Jasmin; 1:31.98 Aguilar, Selena; 1:33.72 Allen, Rebekah; 1:36.48 James, Madison; 1:39.19 Cechova, Vilma; 1:47.24 Buller, Daisy.

500-yd. freestyle — 1. 5:39.82 Young, Kennedy Hut.; 2. 6:07.60 Anton, Lauren New.; 3. 6:15.74 Elliott, Karik McP.; 4. 6:17.50 Stucky, Katie McP.; 5. 5. 6:18.28 Keasey, Jessica Der.; 6. 6:23.98 DiGregorio, Sophia Der.; 7. 6:25.87 Dougherty, Megan M Win.; 8. 6:28.65 Kiefer, Bella And.; 9. 6:46.10 Exline, Maeci SS; 10. 6:51.08 Mugler, Gracie D Win.; 11. 6:53.24 Sinclair, Emma And.; 12. 6:58.78 Crawford, Libby New. 18. 7:45.64 Rowe, Clara New.

200-yd. freestyle relay — 1. 1:48.19 Newton A (Schroeder, Addi; Penner, Acacia; Salgado, Ashley; Senn, Annika); 2. 1:49.41 Andover A (McClellan, Sami; Esworthy, Morgan; Bayliff, Reagan; Neugent, Natalie); 3. 1:54.29 Derby A (Dutcher, Torrie; Keasey, Jessica; DiGregorio, Sophia; Simon, Laci); 4. 1:55.31 McPherson A (Stucky, Katie; Mader, Helayna; Vanderwege, Avery; Ryan, Kaylie); 5. 1:55.60 Winfield A (Sisk, Sophia R; Isom, Abby M; Martin, Emaleigh J; Dougherty, Megan M); 6. 1:56.27 McPherson B (Achilles, Ashley; Williams, Hope; Pearcy, Marissa; Trost, Kierstan); 7. 2:00.03 Derby B (Williams, Zoe; Pitts, Lexi; Moeder, Marlee; Antal, Kylann); 8. 2:01.33 Valley Center A (O'Donnell, Della; Dietrich, Bella; Smith, Leigha; Holmes, Tanza); 9. 2:01.55 El Dorado A (Yeubanks, Hallie; Crank, Gwenyth; Towner, Brittan; Hutchison, Kallie); 10. 2:04.20 Andover B (Buckwalter, Sage; Sinclair, Emma; Goodman, Abby; Williams, Paige); 12. 2:04.41 Salina South A (Taylor, Brianna; Lee, Grace; Hilbert, Grace; Exline, Maeci); 14. 2:12.74 Winfield B (Morrissey, Nikolette X; Cantu, Maddie H; Mugler, Gracie D; Priest, Courtney N); 19. X2:17.34 Newton C (Roberson, Kori; Dorzweiler, Kyndal; Oller, Olivia; Chappell Deckert, Abby); 23. X2:28.81 Newton D (Ballinger, MaryAnne; Archibald, Kamryn; Thurber, Kaeden; Harder, Anna); 25. x2:38.03 Newton E (Kelley, Jillian; Cechova, Vilma; Aguilar, Selena; Frank, Mira); 26 x2:46.06 Newton F (Allen, Rebekah; Buller, Daisy; James, Madison; Toribio, Jasmin).

100-yd. backstroke — 1. 1:10.02 Ramirez, Ava Hut.; 2. 1:10.07 Dean, Jill And.; 3. 1:10.58 Penner, Acacia New.; 4. 1:11.14 Elliott, Karik McP.; 5. 5. 1:12.66 Pearcy, Marissa McP.; 6. 1:13.19 Whorton, Zoey McP.; 7. 1:16.51 Isom, Abby M Win.; 8. 1:17.30 Gamboa, Alyssa Der.; 9. 1:17.33 Inman, Lauren And.; 10. 1:18.01 Camp, Eliza A Win.; 11. 1:19.62 Towner, Brittan EHS; 12. 1:22.21 Pitts, Lexi Der.. 1:28.18 Smith, Jayden New.; 23. 1:38.92 Grant, Briar New.

100-yd. breaststroke — 1. 1:11.01 Neugent, Natalie And.; 2. 1:20.28 Dutcher, Torrie Der.; 3. 1:21.22 Chaffin, Libby And.; 4. 1:21.93 Ryan, Kaylie McP.; 5. 5. 1:22.80 Brumbaugh, Ellie McP.; 6. 1:23.40 Fee, Caroline Hut.; 7. 1:23.58 Winn, Ellie Der.; 8. 1:23.71 Morrissey, Nikolette X Win.; 9. 1:24.72 Pitts, Lauren Der.; 10. 1:25.03 Salgado, Ashley New.; 11. 1:25.23 Sisk, Sophia R Win.; 12. 1:26.94 Crawford, Libby New.; 15. 1:30.24 Teeter, Rachel New.

400-yd. freestyle relay — 1. 4:00.91 Newton A (Schroeder, Addi; Anton, Lauren; Salgado, Ashley; Senn, Annika); 2. 4:16.48 McPherson A (Carlson, Macie; Mader, Helayna; Brumbaugh, Ellie; Elliott, Karik); 3. 4:18.16 Hutchinson A (Ramirez, Ava; Fee, Caroline; Justice, Olivia; Young, Kennedy); 4. 4:27.49 Andover A (Chaffin, Libby; Kiefer, Bella; Dean, Jill; Esworthy, Taylor); 5. 4:31.68 Derby A (Gamboa, Alyssa; Moeder, Marlee; Williams, Zoe; Winn, Ellie); 6. 4:32.59 Newton B (Anton, Jaden; Teeter, Rachel; Olson, Aspen; Penner, Emily); 7. 4:32.61 McPherson B (Achilles, Ashley; Mierkiewicz, Jensen; Vanderwege, Avery; Stucky, Katie); 8. 4:40.57 Andover B (Inman, Lauren; Horst, Evalyn; Sinclair, Emma; Christensen, Chloe); 9. 4:48.58 Derby B (Mehringer, Allison; Lindstrom, Hayley; Mehringer, Bre; Dworak, Rachel); 10. 4:51.10 Winfield A (Mugler, Gracie D; Koman, Ellie L; Camp, Eliza A; Satterlee, Haylee L); 12. 5:07.67 Derby JV A (Ulwelling, Natalie; Self, Jossy; Hudson, Tamara; Yager, Charis); 13. 5:07.83 Winfield B (Crow, Katya E 13; Fuqua, Shelby J; Priest, Courtney N; Cantu, Maddie H).