Topeka High freshman Kiki Smith, Trojan sophomore NiJaree Canady and Seaman junior Camryn Turner combined to lead city girls basketball in seven of eight categories for the 2019-20 season.

Smith, Canady and Turner ranked one-two-three in city scoring, while Canady was the top rebounder, Smith led the city in 2-point and 3-point field goal percentage and Turner was the city leader in assists, steals and free throw percentage.

Final city statistics were submitted by city coaches and compiled by Seaman girls coach Matt Tinsley and Seaman student Jackson Stuewe.

Smith led city scorers with a 20-point average, while Canady averaged 18.8 points and Turner 16.6 points.

Canady averaged a city-high 10.2 rebounds, while Smith shot 59.9% from the field on 2-point attempts and 47.5% on 3-point attempts.

Turner led the city in assists (4.0), steals (3.0) and free throw percentage (84.5).

Topeka High junior Jae’Mya Lyons was the city leader in blocked shots with a 1.3 average.

SCORING

Name, school;Gms.;Pts.;Avg.

K. Smith, TH;23;460;20.0

Canady, TH;23;433;18.8

Turner, Sea;23;382;16.6

Carter, HP;21;338;16.1

Carter, Sea;23;356;15.5

Hamilton, WR;21;279;13.3

Taylor, HP;20;260;13.0

Purcell, Hay;XX;XX;12.5

DeLeye, WR;21;252;12.0

Krueger, WR;22;235;10.7

Larson, TW;19;198;10.4

L. Smith, TH;23;237;10.3

Smith, Hay;XX;XX;10.3

Wells, SH;20;191;9.6

Taylor, TW;11;99;9.0

REBOUNDS

Name, school;Gms.;Total;Avg.

Canady, TH;23;234;10.2

Turner, Sea;23;190;8.3

Krueger, WR;22;158;7.2

Calhoon, Hay;XX;XX;6.5

Taylor, TW;11;69;6.3

DeLeye, WR;21;130;6.2

Taylor, HP;20;116;5.8

Carter, HP;21;116;5.5

Hillmer, Hay;XX;XX;5.5

Hamilton, WR;21;108;5.1

Carter, Sea;23;110;4.8

Lyons, TH;13;60;4.6

Jones, TW;20;92;4.6

Larson, TW;19;86;4.5

Smith, Hay;XX;XX;4.5

2-POINT FG %

Name, school;Made;Att.;%

K. Smith, TH;188;314;59.9

Turner, Sea;134;235;57.0

Canady, THS;172;309;55.7

Taylor, TW;46;89;51.7

Lyons, TH;36;71;50.7

Kramer, Sea;40;84;47.6

Carter, Sea;70;154;45.4

Fulks, SH;33;75;44.0

Wells,SH;41;95;43.2

Eldridge, TW;22;51;43.1

Jones, TW;24;56;42.9

Cowan, Sea;38;89;42.7

Burghart, SH;42;99;42.4

Hillmer, Hay;XX;XX;41.0

Stuke, Hay;XX;XX;39.0

3-POINT FG %

Name, school;Made;Att.;%

K. Smith, TH;38;80;47.5

Hendricks, TH;24;53;45.3

Lutz, WR;28;63;0.44.4

L. Smith, TH;48;115;41.7

Steiner, Sea;35;88;39.8

Purcell, Hay;XX;XX;39.0

Carter, Sea;47;121;38.8

Kramer, Sea;21;58;36.2

Fulks, SH;21;64;0.32.8

Hamilton, WR;27;83;32.5

Smith, Hay;XX;XX;30.0

Burghart, SH;10;37;27.0

Karolevitz, Hay;XX;XX;27.0

Wells, SH;22;90;24.4

FREE THROW %

Name, school;Made;Att.;%

Turner, Sea;87;103;84.5

Hamilton, WR;60;77;77.9

L. Smith, TH;21;27;77.8

Caryl, TH;7;9;77.8

Sparks, Sea;16;21;76.2

Dial, SH;19;25;76.0

Burghart, SH;43;59;72.9

Carter, Sea;75;105;71.4

Stuke, Hay;XX;XX;71.0

Purcell, Hay;XX;XX;70.0

Anderson, Sea;12;18;66.7

Larson, TW;45;68;66.2

Canady, TH;82;124;66.1

Thomas, TH;21;32;65.6

Polter, Sea;9;14;64.3

ASSISTS

Name, school;Gms.;Total;Avg.

Turner, Sea;23;91;4.0

Grassity, TH;23;84;3.7

Hamilton, WR;21;69;3.3

Kramer, Sea;23;73;3.2

K. Smith, TH;23;72;3.1

Hendricks, TH;23;71;3.1

Krueger, WR;22;67;3.0

Purcell, Hay;XX;XX;2.6

Carter, HP;21;48;2.3

Fulks, SH;20;41;2.1

Carter, Sea;23;37;1.6

Smith, Hay;XX;XX;1.6

Washington, HP;21;32;1.5

Hillmer, Hay;XX;XX;1.5

Brown, SH;20;29;1.5

STEALS

Name, school;Gms.;Total;Avg.

Turner, Sea;23;70;3.0

K. Smith, TH;23;61;2.7

Canady, TH;23;58;2.5

Grassity, TH;23;57;2.5

Stuke, Hay;XX;XX;2.4

Purcell, Hay;XX;XX;2.4

Washington, HP;21;48;2.3

Krueger, WR;22;49;2.2

Burghart, SH;20;40;2.0

Wells, SH;20;38;1.9

Carter, Sea;23;43;1.9

D. Carter, HP;21;38;1.8

Smith, Hay;XX;XX;1.8

Larson, TW;19;32;1.7

DeLeye, WR;21;34;1.6

Kramer, Sea;23;37;1.6

BLOCKS

Name, school;Gms.;Total;Avg.

Lyons, TH;13;17;1.3

Carter, Sea;23;27;1.2

Canady, TH;23;23;1.0

Jones, TW;20;20;1.0

Krueger, WR;22;21;1.0

Calhoon, Hay;XX;XX;0.9

Turner, Sea;23;20;0.9

Burghart, SH;20;12;0.6

Cowan, Sea;23;9;0.4

Hawkins, SH;20;6;0.3

German, TH;18;5;0.3

Cook, Hay;XX;XX;0.2

Smith, Hay;XX;XX;0.1