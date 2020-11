FRIDAY’S HIGH SCHOOL FOOTBALL BOX SCORES

BURLINGTON 56, PARSONS 22

Parsons;7;0;8;7;—;22

Burlington;30;6;14;6;—;56

Parsons — Sylvester 80 kickoff return, Barcus 10 pass from Houk, Houk 5 run. PAT — Quirin 2 kicks, conversion.

Burlington — Sloyer (3) 49 run, 42 run, 21 run, Price (2) 19 run, 5 pass from Sloyer, Long 35 run, Reilling 5 run. PAT — Long 3 runs.

DONIPHAN WEST 48, SOLOMON 30

Doniphan West;12;18;6;12;—;48

Solomon;0;14;8;8;—;30

Doniphan West — Blevins (3) 58 pass from Spiker, 59 kickoff return, 16 pass from Spiker, Franken 2 run, Simmons 20 pass from Spiker, Spiker (2) 5 run, 38 run, Smith 30 pass from Spiker.

Solomon — Hynes (2) 1 run, 5 run, Herbel (2) 5 run, 36 pass from Coup. PAT — Herbel pass from Coup, Duryea pass from Coup, Hynes run.

HOLTON 62, SANTA FE TRAIL 25

Santa Fe Trail;10;0;12;3;—;25

Holton;32;30;0;0;—;62

Santa Fe Trail — Duncan (2) 67 pass from Langley, 5 run, Berckefeldt 36 pass from Langley, Buessing 23 field goal, 36 field goal. PAT — Buessing kick.

Holton — Karn (5) 37 run, 36 run, 34 run, 28 run, 3 run, Boswell (2) 30 run, 6 run, Hundley 61 run, Purcell 28 run. PAT — Purcell run, Holaday 2 passes from Purcell, Lierz 2 kicks.

JEFFERSON NORTH 72, NORTHERN HEIGHTS 0

Northern Heights;0;0;0;0;—;0

Jefferson North;40;24;0;6;—;72

Jefferson North — Gutschenritter (6) 14 run, 46 run, 16 run, 30 run, 35 run, 13 run, C. Worthington 3 run, K. Worthington 8 run, Noll 11 run, 2 safetys. PAT — Gutschenritter run, K. Worthington 2 runs, Feldkamp pass from Fowler, C. Worthington pass from Fowler, C. Worthington run.

LYNDON 57, HORTON 6

Horton;0;0;0;6;—;6

Lyndon;29;22;0;6;—;57

Horton — Miller 18 pass from Lockwood.

Lyndon — Bazil 42 interception return, Massey 1 run, Detwiler 60 pass from Massey, Edington (3) 47 interception return, 42 run, 38 pass from Massey, Feuerborn 39 run, Cross 35 interception return, Tobler safety. PAT — Miller pass from Detwiler, Edington 5 kicks.

MANHATTAN 21, GARDEN CITY 20

Garden City;7;0;7;6;—;20

Manhattan;7;6;0;8;—;21

Garden City —Artega 56 pass from Wiese, Janas 1 run, Ramsey 15 run. PAT — Rivera 2 kicks.

Manhattan — Smith (2) 9 run, 6 run, Aschenbrenner 1 run. PAT — Snowden kick, Smith run.

MARYSVILLE 45, COLBY 21

Colby;14;7;0;0;—;21

Marysville;6;22;3;14;—;45

Colby — Wahlmeier 58 pass from Myers, Booi 5 run, Carroll 14 pass from Myers. PAT — Myers 3 kicks.

Marysville — Brinegar 31 run, Pieschl (2) 79 kickoff return, 49 pass from Price, Pa. Smith 5 run, Price 3 run, Lauer 38 field goal. PAT — Brinegar run, Lauer 4 kicks.

NEMAHA CENTRAL 50, PLEASANT RIDGE 6

Pleasant Ridge;0;0;0;6;—;6

Nemaha Central;0;30;14;6;—;50

Pleasant Ridge — Heckman 11 run,

Nemaha Central — Gerety (2) 21 pass from Kramer, 4 run, Kramer 55 run, Palic (2) 35 run, 3 run, Stallbaumer 35 pass from Kramer, Krober 20 run. PAT — 4 conversions.

RILEY COUNTY 55, SMOKY VALLEY 16

Smoky Valley;8;0;0;8;—;16

Riley County;24;24;7;0;—;55

Smoky Valley — Lucas (2) 5 run, 8 run. PAT — 2 conversions.

Riley County — Harmison (2) 49 pass from C. Holle, 43 pass from C. Holle, Zeller 22 fumble return, Allen (4) 54 run, 10 run, 27 run, 13 run. PAT — Abernathy kick, 6 conversions.

ROSSVILLE 53, RIVERSIDE 0

Riverside;0;0;0;0;—;0

Rossville;19;20;7;7;—;53

Rossville — Rezac (2) 5 run, 29 run, Catron (3) 18 pass from Horak, 2 run, 5 run, Horak 16 run, Brown 8 pass from Horak, Perine 3 run. PAT — Reeves 5 kicks.

SILVER LAKE 63, REPUBLIC COUNTY 6

Republic County;6;0;0;0;—;6

Silver Lake;7;28;21;7;—;63

Republic County — Baxa 53 run.

Silver Lake — Kruger (2) 4 run, 2 run, Renfro (2) 12 pass from Kruger, 1 run, Remer (2) 18 pass from Kruger, 6 pass from Kruger, Sterping 15 pass from Kruger, Boyden 53 pass from Kruger, Redmond 43 pass from Kaniper. PAT — Feuerbacher 9 kicks.