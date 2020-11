CITY BOWLING HONOR ROLL

GAGE BOWL

(League leaders from Nov. 9-15)

Men’s series — Paul Baumgartner 748, Eddie Burke 743, Austin McBride 729, Doug McCollum 708, Corey Halseth 702, Michael Bortz 702, Trent Baumgartner 698, Chris Gordon 688, Zac Wenrich 686, Noah Belt 685.

Men’s games — Michael Bortz 300, Rito Lopez 277, Jason Price 264, Tanner Barrand 259, Eddie Burke 259, Phil Deedrick 257, Shawn Breitkreutz 257, Robert Raye 257, Jesse Best 257, Paul Baumgartner 256, Corey Halseth 256, Austin McBride 256.

Women’s series — Melissa Urich 720, Angie Ross 641, Kathy Bredahl 587, Cindy Sell 583, RoxAnn Artzer-Crowder 581, Kelsey Lightell 580, Kara Eisenhut 580, Ashley Benoit 566, Ann Watters 564, Sheryl Berroth 562.

Women’s games — Melissa Urich 258, Tori Gallaway 236, Kelsey Lightell 232, Cindy Sell 226, Angie Ross 224, Ann Watters 224, RoxAnn Artzer-Crowder 215, Belinda Kern 214, Kara Eisenhut 208, Kathy Bredahl 206.

Senior men & women — Did not bowl.

Youth boys — Jack Easum 266/828 (4 games) & 197/545 (3 games), Logan Glinka 226/804 (4), Ethan Burns 234/789 (4), Trey Donath 231/762 (4), William Shaffer 234/748 (4), Shane May 245/746 (4), Cole Rodriguez 208/533 (3), Ben Weinzirl 185/509 (3), Dason Tidwell 223.

Youth girls — Makenzie Millard 233/830 (4 games), Kaitlyn Doyal 215/792 (4), Megan Wood 216/720 (4), Katie Price 186/692 (4), Jaelinn Thetford 172/449 (3 games).

WEST RIDGE LANES

(League leaders from Nov. 9-15)

Men’s series — Keith Szuba 826, Corey Anglemyer 742, Brandon Matthias 741, Matt Turpin 740, Jeff Huske 736, Trevor Baumgartner 725, John Baeten 724, Zac Wenrich 722, Trent Baumgartner 717, Jason Nelson 699.

Men’s games — Keith Szuba 288, Brian Granger 279, Jonathan Haws 278, Dennis Orr 276, Corey Anglemyer 275, Dennis Uhl 269, Corey Anglemyer 268, Brian Granger 267, Tony Colombo 267, Geoff Morris 266, Mike Parhomek 266, Kirby Cain 266.

Women’s series — Kristi Renyer 702, Kristina Walker 681, Angel Rosdahl 625, Janell Burke 623, Kathy Bredahl 618, Bonnie Hawkins 611, Melissa Urich 610, Janell Burke 607, Kishno Bell 596, Ty Overstreet 595.

Women’s games — Kristi Renyer 248, Kristina Walker 246, Sheryl Drewis 245, Ty Overstreet 236, Kelsey Lightell 236, Kristy Hobbs 234, Janell Burke 228, Maggie Crow 227, Angel Rosdahl 224, Melissa Urich 223.

Senior men — Dan Gorman 255/686 & 625, Steve Reese 236/638, Dean Porter 244/635, Rob Spayd 258/625, Ron Griffin 237.

Senior women — Ann Dick 224/589, Rita Acker 189/532, Kathy Bredahl 520, Bonnie Boyd 191/512, Dottie Pokorney 190/507, Janice Wolfley 187.

Youth boys — Jack Easum 258/682, Alec Granger 267/681, D.J. Birkenbaugh 267/674, Logan Glinka 674, Ethan Burns 673, Sam Shonka 266/662, Zachary Phillips 266/658, Josh Hammons 257.

Youth girls — Makenzie Millard 248/667, Hannah Casto 237/642, Megan Wood 255/609, Katie Price 253/601, Mikki Fender 234/570, Kaitlyn Doyal 562.

Note: Individual game leaders are compiled from the highest game in a series.