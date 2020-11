HIGH SCHOOL SCORES

KSHSAA PLAYOFFS

STATE CHAMPIONSHIPS

Friday, November 27

CLASS 4A

At Hutchinson, Gowans Stadium

St. James Academy 56, Arkansas City 34

Saturday, November 28

CLASS 6A

At Olathe, CBAC

Derby 56, Blue Valley North 31

CLASS 5A

At Pittsburg, Carnie Smith Stadium

Mill Valley 49, Wichita Northwest 35

CLASS 3A

At Hutchinson, Gowans Stadium

Andale 20, Perry-Lecompton 0

CLASS 2A

At Salina, Salina Stadium

Rossville 27, Hoisington 20

CLASS 1A

At Hays, Lewis Field Stadium

Olpe 14, Oakley 0

EIGHT-MAN I

At Newton, Athletic Park Fischer Field

Little River 70, Leoti 58

EIGHT-MAN II

At Newton, Athletic Park Fischer Field

Hanover 46, St. Francis 24

SUMMARIES

Saturday’s games

CLASS 6A

DERBY 56, BLUE VALLEY NORTH 31

Blue Valley North (8-3);14;7;3;7;—;31

Derby (9-2);14;28;7;7;—;56

First quarter

Derby — Edwards 18 pass from Wash (Simmons kick)

BV North — Freberg 5 pass from Martin (Sprenger kick)

Derby — Wash 12 run (Simmons kick)

BV North — Hendrickson 46 pass from Martin (Sprenger kick)

Second quarter

Derby — Wash 28 run (Simmons kick)

BV North — Stratton 80 passs from Martin (Sprenger kick)

Derby — Liston 44 pass from Wash (Simmons kick)

Derby — Liston 15 pass from Wash (Simmons kick)

Derby —Thatcher 40 pass from Liston (Simmons kick)

Third quarter

Derby — Liston 24 pass from Wash (Simmons kick)

BV North — Sprenger 32 field goal

Fourth quarter

Derby — Wash 16 run (Simmons kick)

BV North — Bullock 3 run (Sprenger kick)

INDIVIDUAL STATISTICS

Rushing — Derby: Edwards 22-170, Wash 19-110, Hubbard 3-6, Liston 1-1. BV North: Martin 11-11, Bullock 5-17.

Passing —Derby: Wash 16-19-0, 239 yards; Liston 1-1-0, 40 yards. BV North: Martin 32-49-2, 457 yards, Miller 0-2-0, 0.

Receiving — Derby: Liston 8-142, M. Thatcher 4-60, D. Thatcher 2-48, Edwards 2-21, Rose 1-8. BV North: Bullock 11-94, Miller 10-141, McCoullough 2-31, Freberg 1-5, Hendrickson 2-60, Stratton 4-96, Loftus 2-30.

CLASS 5A

MILL VALLEY 49, WICHITA NORTHWEST 35

Northwest (10-1);0;14;14;7;—;35

Mill Valley (10-2);14;7;14;14;—;49

First quarter

Mill Valley — Reishus 91 pass from Marsh (Tennant kick), 4:35

Mill Valley — Marsh 1 run (Tennant kick), 1:26

Second quarter

Northwest— Phillips 36 run (Arndt kick), 8:50

Mill Valley — Marsh 3 run (Tennant kick), 6:23

Northwest — Phillips 1 run (Arndt kick), 3:11

Third quarter

Northwest — Coleman 76 pass from Moore (Arndt kick), 11:29

Mill Valley — Jones 50 pass from Marsh (Tennant kick), 8:57

Mill Valley — Wittenauer 27 run (Tennant kick), 3:05

Northwest — Bolden 1 run (Arndt kick), 1:52

Fourth quarter

Northwest — Moore 25 run (Arndt kick), 8:21

Mill Valley — Marsh 3 run (Tennant kick), 5:08

Mill Valley — Wittenauer 22 pass from Marsh (Tennant kick), 3:14

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — Northwest: Bolden 19-88, Moore 18-109, Phillips 11-68, Ross 2-(-12). Mill Valley: Marsh 24-134, Wittenauer 21-65, Team 4-(-8).

PASSING — Northwest: Moore 10-14-0-197, Ross 1-6-0-12. Mill Valley: Marsh 7-16-1-255.

RECEIVING — Northwest: Salsbry-Smith 6-93. Martin 3-24, Coleman 1-76, Ross 1-6, Bolden 0-10. Mill Valley: Jones 3-90, Reishus 1-91, Hartman 1-40, Wittenauer 1-22, Napoli 1-12.

CLASS 3A

ANDALE 20, PERRY-LECOMPTON 0

Perry-Lecompton (11-2);0;0;0;0;—;0

Andale (12-0);0;12;8;0;—;20

Second quarter

Andale — Meyer 15 run (run failed), 9:47

Andale — Rowland 7 run (pass failed), 3:27

Third quarter

Andale — Rowland 3 run (Rowland run), 4:24

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — Perry-Lecompton: Metcalfe 24-83, Rush 6-12, Williams 1-14. Andale: Rowland 29-147, Meyer 18-91, Spexarth 1-2.

PASSING — Perry-Lecompton: Metcalfe 10-18-4-86, Williams 1-1-0-20. Andale: Spexarth 1-3-1-12.

RECEIVING — Perry-Lecompton: Williams 5-27, Rush 3-14, Stone 2-46, Hess 1-19. Andale: Rowland 1-12.

CLASS 2A

ROSSVILLE 27, HOISINGTON 20

Rossville (13-0);7;7;;7;—;27

Hoisington (12-1);0;0;6;14;—;20

First quarter

Rossville — T. Horak 4 run (Reeves kick), 4:15

Second quarter

Rossville — Reeves 6 pass from T. Horak (Reeves kick), 4:07

Third quarter

Hoisington — Haxton 17 run (pass failed), 9:25

Rossville — T. Horak 66 run (kick blocked), 1:10

Fourth quarter

Hoisington — Co. Steinert 32 pass from Haxton (run failed), 10:28

Rossville — T. Horak 1 run (Reeves kick), 7:51

Hoisington — Co. Steinert 11 pass from Haxton (Boxberger pass from Haxton), 5:39

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — Rossville: T. Horak 20-178, Sowers 7-55, Catron 5-30, Rezac 5-18, Team 2-(-3), Brown 1-3. Hoisington: Hanzlick 18-74, Haxton 16-58, Co. Steinert 8-29, Mason 4-14, Morris 4-8, Team 1-(-11).

PASSING — Rossville: T. Horak 7-18-2-96. Hoisington: Haxton 4-10-1-100, Hanzlick 0-1-0-0.

RECEIVING — Rossville: Sowers 3-45, Kenney 2-6, Brown 1-28, Rezac 1-11, Reeves 1-6. Hoisington: Co. Steinert 3-58, Richards 1-42.

CLASS 1A

OLPE 14, OAKLEY 0

Olpe (13-0);7;7;0;0;—;14;

Oakley (10-2);0;0;0;0;—;0

First quarter

Olpe—Robert 2 pass from Redeker (Castillo kick), 4:41

Second quarter

Olpe—Castillo 13 pass from Redeker (Castillo kick), 8:52

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — Olpe: Redeker 20-119, Robert 9-28, Hoelting 4-5, Olsson 1-1, Team 1-(-) 1. Oakley: Abell 19-69, Scheck 3-4, Schmidt 1-(-) 3, Cain 3-9, Team 2-0.

PASSING — Olpe: Redeker 7-16-1-86. Oakley: Cain 5-12-1-82.

RECEIVING — Olpe: Hoelting 4-74, Robert 2-(-1), Casillo 1-13. Oakley: Cunningham 3-21, Schmidt 2-61.

EIGHT-MAN I

LITTLE RIVER 70, LEOTI 58

Little River (11-2);28;26;8;8;—;70

Leoti (12-1);22;8;20;8;—;58

First quarter

Little River — Garrison 46 run (run failed), 11:17

Leoti — Porter 79 kickoff return (run failed), 11:05

Little River — Garrison 1 run (run failed), 6:19

Little River — Grah. Stephens 9 run (Garrison run), 2:15

Leoti — Rietzke 63 run (Rietzke run), 1:49

Little River — Garrison 39 run (Garrison run), 1:31

Leoti — Whalen 68 pass from Rietzke (Chavez pass from Rietzke), 0:50

Second quarter

Little River — Garrison 21 pass from Grah.Stephens (run failed), 11:23

Leoti — Chavez 21 pass from Rietzke (Rietzke run), 8:12

Little River — Grah.Stephens 16 run (pass failed), 4:21

Little River — Grah.Stephens 6 run (run failed), 1:55

Little River — Young 8 pass from Grah.Stephens (Herzog pass from Grah.Stephens), 0:01

Third quarter

Leoti — Rietzke 43 run (Rietzke run), 10:46

Leoti — Rietzke 1 run (pass failed), 9:21

Little River — Lafferty 43 pass from Garrison (Grah.Stephens pass from Garrison), 7:47

Leoti — Whalen 7 pass from Rietzke (run failed), 3:01

Fourth quarter

Little River — Garrison 4 run (Grah.Stephens run), 8:24

Leoti — Bishop 1 run (Chavez pass from Rietzke), 5:04

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — Little River: Garrison 34-218, Grah.Stephens 22-89. Leoti: Rietzke 24-193, Gardner 9-41, Bishop 1-1.

PASSING — Little River: Garrison 4-4-0-73, Grah.Stephens 3-3-0-64. Leoti: Rietzke 15-20-1-205, Porter 1-1-0-14.

RECEIVING — Little River: Lafferty 4-73, Garrison 2-56, Young 1-8. Leoti: Whalen 7-107, Chavez 4-63, Porter 1-1, Bishop 3-25, Gardner 2-10.

EIGHT-MAN II

Hanover (13-0);0;30;16;0;—;46

St. Francis (11-1);12;0;12;0;—;24

First quarter

St. Francis — Blanka 65 run (run failed), 11:51

St. Francis — Krien 7 run (run failed), 1:20

Second quarter

Hanover — J.Jueneman 7 run (Dimler pass from J.Jueneman), 6:47

Hanover — E.Juneman 38 pass from J.Jueneman (Dimler pass from J.Jueneman), 5:13

Hanover — C.Jueneman 14 pass from J.Jueneman (pass failed), 2:11

Hanover — C.Jueneman 13 pass from J.Jueneman (C.Jueneman pass from J.Jueneman), 0:09

Third quarter

Hanover — E.Jueneman 40 pass from J.Jueneman (C.Jueneman pass from J.Jueneman), 11:45

St. Francis — Krien 17 run (run failed), 5:32

Hanover — Bonser 49 kickoff return (E.Jueneman pass from C.Jueneman), 5:22

St. Francis — Blanka 53 run (pass failed), 4:38

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — Hanover: J.Jueneman 10-(-23), Bonser 3-10, C.Jueneman 6-36. St. Francis: Blanka 32-226, Busse 7-46, Krien 14-46.

PASSING — Hanover: J.Jueneman 18-26-0-171, C.Jueneman 0-1-0-0. St. Francis: Busse 7-13-3-60, Blanka 0-1-1-0.

RECEIVING — Hanover: C.Jueneman 10-49, E.Jueneman 7-110, Bonser 4-12. St. Francis: Blanka 5-24, Krien 1-10, Baxter 1-26.

Friday’s game

CLASS 4A

ST. JAMES ACADEMY 56, ARKANSAS CITY 34

St. James (8-4);13;22;7;14;—;56

Arkansas City (6-7);7;14;0;13;—;34

First quarter

St. James — Claiborne 36 pass from Burritt (kick blocked), 9:57

Arkansas City — Bahm 2 run (Clark kick), 8:39

St. James — White 6 run (Kirby kick), 5:51

Second quarter

Arkansas City—Welch 3 run (Clark kick), 11:56

St. James — White 67 run (Kirby kick), 7:23

St. James — Burritt 1 run (Kirby kick), 3:33

St. James — White 22 run (Kirby kick), 3:16

Arkansas City — Welch 1 run (Clark kick), 1:00

Third quarter

St. James — White 83 run (Kirby kick), 1:54

Fourth quarter

St. James — White 1 run (Kirby kick), 9:01

St. James — Manning 31 pass from Burritt (Kirby kick), 5:16

Arkansas City — Barnes 53 pass from Welch (Clark kick), 3:44

Arkansas City — Clark 59 pass from Welch (kick failed), 0:54

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — St. James: White 22-264, Burritt 7-22, Steinlage 3-19, House 3-15, Team 2-(-2), Manning 1-1, Holton 1-(-3). Arkansas City: Welch 18-20, Bahm 14-65, Bucer 2-4, Clark 1-0.

PASSING — St. James: Burritt 8-15-1-170. Arkansas City: Welch 30-39-1-285, Clark 1-1-0-43.

RECEIVING — St. James: Claiborne 4-93, Manning 2-34, Boone 1-32, Kirby 1-11. Arkansas City: Clark 12-113, O’Toole 5-39, Barnes 4-107, Watkins 4-29, Blubaugh 3-25, Bucher 3-15.